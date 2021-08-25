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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 106045 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 122058 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 125944 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 184478 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138044 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130622 просмотра

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Сегодня ТКГ восстанавливает работу: повестка дня

Сегодня ТКГ восстанавливает работу: повестка дня

Киев  •  УНН

 • 23899 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. 25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ, пишет УНН.

Детали

Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа — заседание в подгруппах, 26 августа — общее заседание на уровне глав делегаций.

На повестке дня:
— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита:
— обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
— политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
— мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
— экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

Дополнение

Украина не исключает возвращения в “очного” формата встреч ТКГ в Минске.

В украинской делегации ТКГ назвали возможные причины обострения ситуации на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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