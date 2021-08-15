Сьогодні таліби без бою захопили останнє велике місто після Кабула

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У неділю “Талібан” наблизився до повного військового захоплення Афганістану, захопивши ще великі міста, залишивши для підкорення лише ізольовану столицю Кабул.

Повстанці взяли під контроль ключове східне місто Джалалабад у неділю, буквально через кілька годин після захоплення північного антиталібського бастіону Мазарі-і-Шаріф.

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“Ми прокинулися сьогодні вранці під білими прапорами Талібану по всьому місту. Вони увійшли без боїв”, — сказав житель Джалалабаду Ахмад Валі.

Нагадаємо

В Афганістані створять групу для переговорів з талібами.

За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.