За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.
Сьогодні таліби без бою захопили останнє велике місто після Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Афганське ключове східне місто Джелалабад без бою здалося бойовикам "Талібану". Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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У неділю “Талібан” наблизився до повного військового захоплення Афганістану, захопивши ще великі міста, залишивши для підкорення лише ізольовану столицю Кабул.
Повстанці взяли під контроль ключове східне місто Джалалабад у неділю, буквально через кілька годин після захоплення північного антиталібського бастіону Мазарі-і-Шаріф.
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“Ми прокинулися сьогодні вранці під білими прапорами Талібану по всьому місту. Вони увійшли без боїв”, — сказав житель Джалалабаду Ахмад Валі.
Нагадаємо
В Афганістані створять групу для переговорів з талібами.