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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 106050 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 122067 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 125954 просмотра

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2 марта, 18:35 • 184494 просмотра

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2 марта, 17:53 • 138047 просмотра

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2 марта, 17:42 • 130625 просмотра

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Сегодня талибы без боя захватили последний крупный город после Кабула

Сегодня талибы без боя захватили последний крупный город после Кабула

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Афганское ключевое восточный город Джелалабад без боя показалось боевикам "Талибана". Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В воскресенье “Талибан” приблизился к полному военному захвата Афганистана, захватив еще большие города, оставив для покорения только изолированную столицу Кабул.

Повстанцы взяли под контроль ключевые восточный город Джалалабад в воскресенье, буквально через несколько часов после захвата северного антиталибского бастиона Мазари и-Шариф.

Цитата

“Мы проснулись сегодня утром под белыми флагами Талибана по всему городу. Они вошли без боев ”, - сказал житель Джалалабаду Ахмад Вали.

Напомним

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.

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