За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.
Сегодня талибы без боя захватили последний крупный город после Кабула
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Афганское ключевое восточный город Джелалабад без боя показалось боевикам "Талибана". Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В воскресенье “Талибан” приблизился к полному военному захвата Афганистана, захватив еще большие города, оставив для покорения только изолированную столицу Кабул.
Повстанцы взяли под контроль ключевые восточный город Джалалабад в воскресенье, буквально через несколько часов после захвата северного антиталибского бастиона Мазари и-Шариф.
Цитата
“Мы проснулись сегодня утром под белыми флагами Талибана по всему городу. Они вошли без боев ”, - сказал житель Джалалабаду Ахмад Вали.
Напомним
В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.