Сьогодні суд у Лондоні винесе вирок Ассанжу щодо порушення ним умов звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні суд у Лондоні розгляне справу про порушення умов звільнення під залог засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це повідомила організація на своїй офіційній сторінці в Twitter.
За даними організації, засідання заплановане на сьогодні, 1 травня, на 10:30 в Королівському суді району Саузварк. Завтра, 2 травня, о 10 ранку відбудуться слухання в магістратному суді Вестмінстера щодо прохання США про екстрадицію Ассанжа.
За даними ТАСС, засідання вже триває. Раніше адвокат Ассанжа повідомив агентству, що термін ув’язнення, який визначить суд, не може бути більше року.
Також ТАСС повідомило, що Ассанжа привезли до суду на білому автозаці й під вигуки десятка прихильників, які вимагають звільнення засновника WikiLeaks, провезли у внутрішнє подвір’я суду.
Нагадаємо, адвокати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, заарештованого британською поліцією, подали до іспанського суду позов проти групи громадян Іспанії. Юристи звинувачують цих людей у вимаганні та шпигунстві в посольстві Еквадору в Лондоні, де Ассанж переховувався кілька років.
Батько Ассанжа в телепередачі 60 Minutes заявив, що його син був проданий еквадорським посольством в обмін на банківський кредит від США.