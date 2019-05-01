Сегодня суд в Лондоне вынесет приговор Ассанжу о нарушении им условий освобождения

По данным организации, заседание запланировано на сегодня, 1 мая, в 10:30 в Королевском суде района Саузварк. Завтра, 2 мая, в 10 утра состоятся слушания в магистратном суде Вестминстера по просьбе США об экстрадиции Ассанжа.

По данным ТАСС, заседание уже идет. Ранее адвокат Ассанжа сообщил агентству, что срок заключения, который определит суд, не может быть больше года.

Также ТАСС сообщило, что Ассанжа привезли в суд на белом автозаке и под возгласы десятка сторонников, которые требуют освобождения основателя WikiLeaks, провезли во внутренний двор суда.

Напомним, адвокаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, арестованного британской полицией, подали в испанский суд иск против группы граждан Испании. Юристы обвиняют этих людей в вымогательстве и шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж скрывался несколько лет.



Отец Ассанжа в телепередаче 60 Minutes заявил, что его сын был продан эквадорским посольством в обмен на банковский кредит от США.



