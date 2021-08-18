Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід у справі про побиття журналіста на Банковій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні Печерський районний суд Києва розгляне клопотання обвинувачення у кримінальному провадженні про побиття журналіста під час акції протесту на Банковій у Києві 14 серпня, повідомляє УНН.
Деталі
Розгляд клопотань про застосування запобіжних заходів відносно підозрюваних Губського та Голощапова у кримінальному провадженні за обвинуваченням передбаченому ч. 2 ст.345-1 ККУ призначене на завтра, 18 серпня. Розгляди призначені на 12 годину та 12.30.
Контекст
14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.
Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу. У Нацкорпусі заявили, що "нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру".