Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід у справі про побиття журналіста на Банковій

Деталі

Розгляд клопотань про застосування запобіжних заходів відносно підозрюваних Губського та Голощапова у кримінальному провадженні за обвинуваченням передбаченому ч. 2 ст.345-1 ККУ призначене на завтра, 18 серпня. Розгляди призначені на 12 годину та 12.30.

Контекст

14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.

Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу. У Нацкорпусі заявили, що "нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру".