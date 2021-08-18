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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 106014 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 122008 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 125896 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 184403 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 216799 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138024 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130606 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Сегодня суд будет избирать меру пресечения по делу об избиении журналиста на Банковой

Сегодня суд будет избирать меру пресечения по делу об избиении журналиста на Банковой

Киев  •  УНН

 • 15677 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство обвинения в уголовном производстве об избиении журналиста во время акции протеста на Банковой в Киеве 14 августа, сообщает УНН.

Детали

Рассмотрение ходатайств о применении мер в отношении подозреваемых Губского и Голощапова в уголовном производстве по обвинению предусмотренном ч. 2 ст.345-1 УК назначено на завтра, 18 августа. Разбирательства назначены на 12:00 и 12.30.

Контекст

14 августа, в 13 часов, представители “Национального корпуса” отправились в ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников — те отказались и начались схватки.

После акции 14 августа на фотокорреспондента Александра Кужельного напали неизвестные и избили его. Они требовали, чтобы журналист удалил сделанные им фото. Полиция открыла производство по факту нападения. В Нацкорпусе заявили, что “нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру”.

Украинские Национальные Новости

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