Сегодня суд будет избирать меру пресечения по делу об избиении журналиста на Банковой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство обвинения в уголовном производстве об избиении журналиста во время акции протеста на Банковой в Киеве 14 августа, сообщает УНН.
Детали
Рассмотрение ходатайств о применении мер в отношении подозреваемых Губского и Голощапова в уголовном производстве по обвинению предусмотренном ч. 2 ст.345-1 УК назначено на завтра, 18 августа. Разбирательства назначены на 12:00 и 12.30.
Контекст
14 августа, в 13 часов, представители “Национального корпуса” отправились в ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников — те отказались и начались схватки.
После акции 14 августа на фотокорреспондента Александра Кужельного напали неизвестные и избили его. Они требовали, чтобы журналист удалил сделанные им фото. Полиция открыла производство по факту нападения. В Нацкорпусе заявили, что “нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру”.