Сьогодні "Шахтар" поведе боротьбу за вихід у фінал Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У півфіналі Ліги Європи “Шахтар” на стадіоні “Дюссельдорф Арена” зустрінеться з “Інтером”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.
“Шахтар” вийшов до 1/2 фіналу, на попередніх стадіях турніру здолавши португальську “Бенфіку”, німецький “Вольфсбург” і швейцарський “Базель”.
Для донецького клубу це 3-й півфінал Ліги Європи (Кубка УЄФА) протягом 12 років. 2009-го “оранжево-чорні” зійшлися в цьому раунді з київським “Динамо”, а 2016-го — із “Севільєю”.
Євросезон команда Антоніо Конте розпочала в Лізі чемпіонів. Міланці грали в групі з “Барселоною” та “Боруссією”, які пройшли до плей-офф, і посіли третє місце, випередивши “Славію”.
У Лізі Європи італійці подолали опір болгарського “Лудогорця” (2:0, 2:1), іспанського “Хетафе” (2:0) і німецького “Байєра” (2:1). Ромелу Лукаку забивав в усіх цих поєдинках. Бельгійський форвард — найкращий бомбардир команди в сезоні (23 голи в Серії А, 2 в Лізі чемпіонів, 4 в Лізі Європи, 2 в Кубку Італії). На рахунку аргентинця Лаутаро Мартінеса — 19 голів в усіх турнірах.
Зазначимо, що “Шахтар” обіймає 14 місце в рейтингу УЄФА, а “Інтер” тільки 39-те.
Додамо, гра команд стартуватиме о 22:00.