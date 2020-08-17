Сегодня "Шахтер" поведет борьбу за выход в финал Лиги Европы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83180 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101927 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126747 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107377 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127377 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101268 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102095 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104047 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101955 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Сегодня "Шахтер" поведет борьбу за выход в финал Лиги Европы

Сегодня "Шахтер" поведет борьбу за выход в финал Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В полуфинале Лиги Европы “Шахтер” на стадионе “Дюссельдорф Арена” встретится с “Интером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

“Шахтер” вышел в 1/2 финала, на предыдущих стадиях турнира одолев португальскую “Бенфику”, немецкий “Вольфсбург” и швейцарский “Базель”.

Для донецкого клуба это 3-й полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА) в течение 12 лет. 2009-го “оранжево-черные” сошлись в этом раунде с киевским “Динамо”, а в 2016-м — с “Севильей”.

Евросезон команда Антонио Конте начала в Лиге чемпионов. Миланцы играли в группе с “Барселоной” и “Боруссией”, которые прошли в плей-офф, и заняли третье место, опередив “Славию”.

В Лиге Европы итальянцы преодолели сопротивление болгарского “Лудогорца” (2:0, 2:1), испанского “Хетафе” (2:0) и немецкого “Байера” (2:1). Лукаку забивал во всех этих поединках. Бельгийский форвард — лучший бомбардир команды в сезоне (23 гола в Серии А, 2 в Лиге чемпионов, 4 в Лиге Европы, 2 в Кубке Италии). На счету аргентинца Лаутаро Мартинеса — 19 голов во всех турнирах.

Отметим, что “Шахтер” занимает 14 место в рейтинге УЕФА, а “Интер” только 39-е.

Добавим, игра команд стартует в 22:00.

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