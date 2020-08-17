Сегодня "Шахтер" поведет борьбу за выход в финал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В полуфинале Лиги Европы “Шахтер” на стадионе “Дюссельдорф Арена” встретится с “Интером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.
“Шахтер” вышел в 1/2 финала, на предыдущих стадиях турнира одолев португальскую “Бенфику”, немецкий “Вольфсбург” и швейцарский “Базель”.
Для донецкого клуба это 3-й полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА) в течение 12 лет. 2009-го “оранжево-черные” сошлись в этом раунде с киевским “Динамо”, а в 2016-м — с “Севильей”.
Евросезон команда Антонио Конте начала в Лиге чемпионов. Миланцы играли в группе с “Барселоной” и “Боруссией”, которые прошли в плей-офф, и заняли третье место, опередив “Славию”.
В Лиге Европы итальянцы преодолели сопротивление болгарского “Лудогорца” (2:0, 2:1), испанского “Хетафе” (2:0) и немецкого “Байера” (2:1). Лукаку забивал во всех этих поединках. Бельгийский форвард — лучший бомбардир команды в сезоне (23 гола в Серии А, 2 в Лиге чемпионов, 4 в Лиге Европы, 2 в Кубке Италии). На счету аргентинца Лаутаро Мартинеса — 19 голов во всех турнирах.
Отметим, что “Шахтер” занимает 14 место в рейтинге УЕФА, а “Интер” только 39-е.
Добавим, игра команд стартует в 22:00.