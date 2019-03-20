Сьогодні російська Дума обговорить "компенсацію з України за Крим"

"Що стосується аналізу шкоди і збитків, завданих Криму і Севастополю за 23 роки анексії України, ми це питання обговоримо сьогодні на Раді Державної думи і будемо переходити до прийняття конкретних рішень", - сказав він.



За словами Володіна, до розрахунків Держдума приверне економістів, Російську академію наук, представників регіону.

Володін також повідомив, що для цього буде створена окрема робоча група, яку очолить перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников, в неї увійдуть представники думських фракцій, профільних комітетів, експерти. За словами спікера, це повинно дозволити депутатам "вийти на рішення, в основі якого будуть обгрунтовані цифри, факти".



"І далі вже ми з вами будемо розглядати цей матеріал для подальшого за ним прийняття рішень", - резюмував Володін.



Нагадаємо, раніше Володін заявив, що Росія повинна порахувати економічні втрати Криму під час його перебування в складі України. За його словами, РФ повинна вимагати від України компенсації.



Пізніше глава російської окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив журналістам, що спільна робоча група Держдуми РФ і так званої "Держради Криму" почне підраховувати збитки від перебування півострова в складі України протягом найближчого місяця, після того як буде вироблено механізм таких підрахунків.