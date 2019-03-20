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Сьогодні російська Дума обговорить "компенсацію з України за Крим"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Рада Держдуми Росії в середу обговорить питання про стягнення компенсації за "економічні втрати" Криму, понесені нібито під час перебування півострова в складі України. Про це в ході пленарного засідання палати повідомив її речник В'ячеслав Володін, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Сьогодні російська Дума обговорить "компенсацію з України за Крим"

"Що стосується аналізу шкоди і збитків, завданих Криму і Севастополю за 23 роки анексії України, ми це питання обговоримо сьогодні на Раді Державної думи і будемо переходити до прийняття конкретних рішень", - сказав він.

За словами Володіна, до розрахунків Держдума приверне економістів, Російську академію наук, представників регіону.
Володін також повідомив, що для цього буде створена окрема робоча група, яку очолить перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников, в неї увійдуть представники думських фракцій, профільних комітетів, експерти. За словами спікера, це повинно дозволити депутатам "вийти на рішення, в основі якого будуть обгрунтовані цифри, факти".

"І далі вже ми з вами будемо розглядати цей матеріал для подальшого за ним прийняття рішень", - резюмував Володін.

Нагадаємо, раніше Володін заявив, що Росія повинна порахувати економічні втрати Криму під час його перебування в складі України. За його словами, РФ повинна вимагати від України компенсації.

Пізніше глава російської окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив журналістам, що спільна робоча група Держдуми РФ і так званої "Держради Криму" почне підраховувати збитки від перебування півострова в складі України протягом найближчого місяця, після того як буде вироблено механізм таких підрахунків.

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