Сьогодні росія випустила по Україні до 18 ракет – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні вранці російські війська випустили по Україні до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, збито – шість. Про це в Telegram інформують Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
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“Окрім ударів реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, 17 листопада росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району волгодонська ростовської області. Усього із 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555”, – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, над центральними регіонами ЗСУ збили чотири крилаті ракети Х-101, а також усі п’ять дронів "Шахед", які летіли з білорусі. На півдні було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо
17 листопада російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Зараз відомо про 14 постраждалих, серед них 15-річна дівчинка.