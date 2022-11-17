Сегодня россия выпустила по Украине до 18 ракет – Воздушные силы

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“Кроме ударов реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам, 17 ноября россия снова ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района волгодонска ростовской области. Всего из 9-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555”, – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, над центральными регионами ВСУ сбили четыре крылатые ракеты Х-101, а также все пять дронов "Шахед", которые летели из беларуси. На юге были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним

17 ноября российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре. Сейчас известно о 14 пострадавших, в том числе 15-летняя девочка.