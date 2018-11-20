Сьогодні Рада займеться санкціями відносно ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні Верховна Рада займеться перейменуванням областей та населених пунктів, а також охороною тваринного та рослинного світу, та санкціями відносно ЗМІ, повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВРУ.
Зокрема, нардепи мають розглянути Проект Закону 6598 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу, завданнями якого є охорона тварин та рослин, які охороняються міжнародними договорами.
Також, пропонується проголосувати за Проект Закону 7267 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними, яким пропонується, зокрема запровадити реальні механізми для дієвого впровадження концепції “відповідального власника домашньої тварини”, що можливе лише при наявності обов’язкової системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин.
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Крім того, у порядку денному є Проект Постанови 9234 про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році, у якому зазначені ці данні.
Також, пропонується розглянути Проект Закону 9275 про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного простору, який пропонує надати парламенту виключне право виносити на розгляд Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування санкцій до ЗМІ, мовників, телерадіоорганізацій та інших суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, їх засновників та вигодоодержувачів.
Крім того, парламент має розглянути питання перейменування двох областей України, зокрема, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, а також окремих населених пунктів.
Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада може почати розгляд перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей на початку листопада.