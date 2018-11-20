Сегодня Рада займется санкциями в отношении СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня Верховная Рада займется переименованием областей и населенных пунктов, а также охраной животного и растительного мира, и санкциями в отношении СМИ сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.
В частности, нардепы должны рассмотреть проект закона 6598 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира, задачами которого является охрана животных и растений, охраняемых международными договорами.
Также предлагается проголосовать за проект закона 7267 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними, которым предлагается, в частности ввести реальные механизмы для эффективного внедрения концепции “ответственного владельца домашнего животного”, что возможно только при наличии обязательной системы регистрации и идентификации домашних животных.
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Кроме того, в повестке дня проект постановления 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в котором указаны эти данные.
Также, предлагается рассмотреть проект закона 9275 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства, который предлагает предоставить парламенту исключительное право выносить на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предложения по применению санкций к СМИ, вещателей, телерадиоорганизаций и других субъектов информационной деятельности в области телевидения и радиовещания, их учредителей и выгодоприобретателем.
Кроме того, парламент должен рассмотреть вопрос переименования двух областей Украины, в частности, Кировоградской и Днепропетровской областей, а также отдельных населенных пунктов.
Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада может начать рассмотрение переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в начале ноября.