Сьогодні оголосять результати візової лотереї “Green Card”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Результати участі у візовій лотереї “Green Card Lottery DV-2020” оголосять сьогодні, 7 травня, о 19:00, передає УНН, з посиланням на інформацію зі сайту Бюро консульських справ Державного департаменту США.
Як зазначено, починаючи з 7 травня 2019 о 19.00 за Київським часом на сайті E-DV можна буде перевірити статус учасника 2020 року DV-2020.
Перевірка результатів буде доступна з 7 травня 2019-го по 30 вересня 2020 року.
Нагадаємо, період реєстрації програми DV-2020 Diversity Visa тривав з 3 жовтня 2018 року по 6 листопада 2018 року.
У візовій лотереї мають право брати участь уродженці всіх країн, за винятком Бангладеш, Бразилії, Великої Британії (за винятком Північної Ірландії) і її незалежних територій, В’єтнаму, Гаїті, Домініканської Республіки, Канади, материкового Китаю, Колумбії, Мексики, Нігерії, Пакистану, Перу, Сальвадору, Філіппін, Південної Кореї, Ямайки. Уродженці Гонконгу, Макао і Тайваню до участі допускаються.
Як повідомляв УНН, Трамп закликав Конгрес США скасувати лотерею “Green Card”.