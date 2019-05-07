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Сьогодні оголосять результати візової лотереї “Green Card”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Результати участі у візовій лотереї “Green Card Lottery DV-2020” оголосять сьогодні, 7 травня, о 19:00, передає УНН, з посиланням на інформацію зі сайту Бюро консульських справ Державного департаменту США.

Як зазначено, починаючи з 7 травня 2019 о 19.00 за Київським часом на сайті E-DV можна буде перевірити статус учасника 2020 року DV-2020.

Перевірка результатів буде доступна з 7 травня 2019-го по 30 вересня 2020 року.

Нагадаємо, період реєстрації програми DV-2020 Diversity Visa тривав з 3 жовтня 2018 року по 6 листопада 2018 року.

У візовій лотереї мають право брати участь уродженці всіх країн, за винятком Бангладеш, Бразилії, Великої Британії (за винятком Північної Ірландії) і її незалежних територій, В’єтнаму, Гаїті, Домініканської Республіки, Канади, материкового Китаю, Колумбії, Мексики, Нігерії, Пакистану, Перу, Сальвадору, Філіппін, Південної Кореї, Ямайки. Уродженці Гонконгу, Макао і Тайваню до участі допускаються.

Як повідомляв УНН, Трамп закликав Конгрес США скасувати лотерею “Green Card”.

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