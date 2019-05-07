Сегодня объявят результаты визовой лотереи "Green Card"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Результаты участия в визовой лотерее "Green Card Lottery DV-2020" объявят сегодня, 7 мая, в 19:00, передает УНН со ссылкой на информацию из сайта Бюро консульских дел Государственного департамента США.
Как указано, начиная с 7 мая 2019 в 19:00 по киевскому времени на сайте E-DV можно будет проверить статус участника 2020 DV-2020.
Проверка результатов будет доступна с 7 мая 2019-го по 30 сентября 2020 года.
Напомним, период регистрации программы DV-2020 Diversity Visa длился с 3 октября 2018 года по 6 ноября 2018 года.
В визовой лотерее имеют право принимать участие уроженцы всех стран, за исключением Бангладеш, Бразилии, Великобритании (за исключением Северной Ирландии) и ее независимых территорий, Вьетнама, Гаити, Доминиканской Республики, Канады, материкового Китая, Колумбии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадора, Филиппин, Южной Кореи, Ямайки. Уроженцы Гонконга, Макао и Тайваня к участию допускаются.
Как сообщал УНН, Трамп призвал Конгресс США отменить лотерею "Green Card".