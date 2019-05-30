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Сьогодні очікується повернення останніх моряків з судна Sea Shark

Сьогодні очікується повернення останніх моряків з судна Sea Shark

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні вночі повинні прилетіти останні 9 українських моряків, що утримувались ВС Єгипту на судні Sea Shark з вантажем нафти з грудня минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на благодіну організацію Фонд допомоги морякам "Ассоль".

Так, у фонді повідомили, що вночі 30 травня "рейсом зі Стамбула до Одеси ми очікуємо останню групу українських моряків, які повертаються з утримуваного Єгиптом танкера "Sea Shark", - повідомили правозахисники.

У свою чергу, заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич також повідомив, що вчора ввечері повинні були вилетіти 9 українських моряків.

"День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном.

Нагадаємо, судно Sea Shark з вантажем нафти з грудня 2018 утримувалося ВС Єгипту. Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, а ще один громадянин Азербайджану. За інформацією екіпажу, танкер був затриманий ВМФ Єгипту через ненавмисного і випадкового входу в територіальні води Єгипту. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник.

Перші дві групи моряків повернулися в Україну 27 і 28 травня.

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