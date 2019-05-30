Сегодня ожидается возвращение последних моряков с судна Sea Shark
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня ночью должны прилететь последние 9 украинских моряков, которые содержались ВС Египта на судне Sea Shark с грузом нефти с декабря прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Благотворительный организацию Фонд помощи морякам "Ассоль".
Так, в фонде сообщили, что ночью 30 мая “рейсом из Стамбула в Одессу мы ожидаем последнюю группу украинских моряков, возвращающихся из содержимого Египтом танкера” Sea Shark".
В свою очередь, заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич также сообщил, что вчера вечером должны были вылететь 9 украинских моряков.
"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом.
Напомним, судно Sea Shark с грузом нефти с декабря 2018 года содержалось ВС Египта. Экипаж состоял из 31 человек, среди которых 17 украинский, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана. По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта через непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 млн долларов, которые должен заплатить судовладелец.
Первые две группы моряков вернулись в Украину 27 и 28 мая.