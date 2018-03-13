Сьогодні на більшості території України очікується дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні на території більшості областей України дощі, на Вінниччині та Одещині місцями сильні дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура 3-8° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в Криму 9-14°.
Лише у східних, Сумській, Полтавскій, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів; температура 0-5° тепла.
Вітер в Україні південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.