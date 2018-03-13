Сегодня на большей части территории Украины ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня на территории большинства областей Украины дожди, в Винницкой и Одесской областях местами сильные дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура 3-8° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 9-14°.
Лишь в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях без осадков; температура 0-5° тепла.
Ветер в Украине юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.