Сьогодні лідери УПЛ проведуть перші матчі після поновлення чемпіонату

О 18:30 на полі НСК “Олімпійський” в гості до київського “Динамо” вийде бронзовий призер чемпіонату “Зоря”.

“Динамівці” забивають голи луганському клубу впродовж 8-ми ігор чемпіонатів — 17 м’ячів. Натомість “Зоря” не може перемогти “Динамо” в УПЛ впродовж 5-ти ігор поспіль. Також “Динамо” з 23 вересня обходиться без нічиїх в УПЛ протягом 11 ігор (8 перемог і 3 поразки).

Цікаво, що київський колектив при арбітру Віталію Романову ще жодного разу не програвав в УПЛ, а “Зоря” не перемагає в УПЛ 6 матчів підряд при роботі Романова.

Програму 19-го туру починаючи з 19:00 закриє центральний поєдинок в Харкові, де зустрінуться перша і третя команди таблиці — “Шахтар” та “Олександрія”.

“Шахтар” після зборів вже провів матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з “Айнтрахтом”, поступившись у крайньому 1:4.

З 10-го по 17-й тур включно тривала серія “жовто-чорних” в УПЛ без поразок c 6 перемогами і 2 нічиїми. Лише в останній зустрічі року вони поступилися “Львову” з рахунком 1:2, пропустивши на другу сходинку таблиці “Динамо”.

У 15 поєдинках між командами “оранжево-чорні” здобули 13 перемог, по 1 разу фіксувалися нічия і успіх суперника.

Взимку в “Олександрії” було 2 збори в Туреччині, де відбулося 9 спарингів. Уже вписалися в колектив новачки Денис Дедечко, Валерій Лучкевич та орендований у “Шахтаря” Владислав Кулач.

Додамо, що в матчі не зіграє Дмитро Шастал, під питанням готовність Василя Грицука.