Сьогодні комітет Ради розгляне законопроект про прослушку для НАБУ і ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності сьогодні планує розглянути направлений народними депутатами на повторне друге читання законопроект 1009, який передбачає повноваження НАБУ і ДБР для прослуховування. Відповідний проект закону міститься в порядку денному сьогоднішнього засідання Комітету, передає УНН.
Відповідно до порядку денного засідання, першим питанням народні депутати планують розглянути проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" № 1009 у повторному другому читанні.
Доповідати з цього питання будуть голова підкомітету Юлія Яцик і заступник голови Комітету (голова робочої групи) Максим Павлюк.
Також у порядку денному стоїть питання про проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)" № 0887 у другому читанні.
Крім того, на засіданні члени комітету розглянуть питання про проект закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів" № 0889 у другому читанні.
Усього у порядку денному сьогоднішнього засідання зазначено 10 питань.
Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада провалила голосування і відправила на повторне друге читання законопроект №1009 щодо змін до кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.