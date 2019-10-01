Сегодня комитет Рады рассмотрит законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сегодня планирует рассмотреть направленный народными депутатами на повторное второе чтение законопроект 1009, который предусматривает полномочия НАБУ и ГБР для прослушивания. Соответствующий проект закона содержится в повестке дня сегодняшнего заседания Комитета, передает УНН.
Согласно повестке дня заседания, первым вопросом народные депутаты планируют рассмотреть проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" № 1009 в повторном втором чтении.
Докладывать по этому вопросу будут председатель подкомитета Юлия Яцык и заместитель председателя Комитета (председатель рабочей группы) Максим Павлюк.
Также в повестке дня стоит вопрос о проекте закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)" № 0887 во втором чтении.
Кроме того, на заседании члены комитета рассмотрят вопрос о проекте закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" № 0889 во втором чтении.
Всего в повестке дня сегодняшнего заседания отмечено 10 вопросов.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада провалила голосование и отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 об изменениях к уголовному процессуального законодательства, поддержав отмены "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро.