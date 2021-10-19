Сьогодні глава Пентагону відвідає Міноборони України: про що говоритимуть

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“Перебуваючи в Києві, пан Остін відвідає Міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі”, — йдеться в повідомленні.

Після зустрічі, приблизно о 12:45, міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси і дадуть відповіді на кілька запитань, додали в посольстві.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до України та Грузії має намір зробити заяву, що двері НАТО для обох держав відкриті.