Сегодня глава Пентагона посетит Минобороны Украины: о чем будут говорить
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин посетит Киев 19 октября, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
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“Находясь в Киеве, господин Остин посетит Министерство обороны Украины, где он примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальной зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море ”, - говорится в сообщении.
После встречи, примерно в 12:45, министры обороны США и Украины сделают короткие заявления для прессы и ответят на несколько вопросов, добавили в посольстве.
Напомним
Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину и Грузию намерена сделать заявление , что двери НАТО для обоих государств открыты.