Сьогодні День Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Щорічно 12 грудня відзначається День Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Сухопутних військ ЗСУ.
"За значний внесок в обороноздатність країни указом Президента України Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 18 жовтня 1997 року встановлено професійне свято — День Сухопутних військ Збройних Сил України, яке відзначається щорічно 12 грудня", - повідомляє пресслужба Командування.
Нагадаємо, 6 грудня, в Україні відзначається День Збройних сил України, встановлений постановою ВРУ в 1993 році.