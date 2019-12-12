Сегодня День Сухопутных войск ВСУ

"За значительный вклад в обороноспособность страны указом Президента Украины Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 18 октября 1997 года установлен профессиональный праздник - День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 12 декабря", - сообщает пресс-служба Командования.

Напомним, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины, установленный постановлением ВРУ в 1993 году.