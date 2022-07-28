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Собор Паризької Богоматері відкриється у 2024 році

Собор Паризької Богоматері відкриється у 2024 році

Київ • УНН

 • 137942 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Знаменитий собор Нотр-Дам у Парижі знову відкриється для публіки у 2024 році, заявила у четвер міністр культури Франції. Про це УНН пише з посиланням на BFM TV.

Деталі

Сильна пожежа у квітні 2019 року знищила середньовічний католицький собор, знищивши дерев'яний каркас, годинник та класичні вітражі, а також статуї та інші картини.

Міністр культури Франції заявила, що уряд впевнений відкрити собор до 2024 року, коли буде завершено більшу частину реставраційних робіт.

Відкриття популярного туристичного об'єкту приурочено до Олімпіади 2024 року в Парижі, коли у Франції очікується приїзд тисячі глядачів.

Реставрація та будівництво Нотр-Даму вартістю 850 мільйонів євро складаються із трьох етапів. Завершено перший етап очищення внутрішніх приміщень від завалів та забезпечення стійкості будівлі.

Другий етап, що включає роботи з каркасів та дахів, а також реконструкцію шпиля, розпочнеться наприкінці літа, а третій та останній етап буде присвячений зовнішній реконструкції.

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