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14 марта, 14:16 • 139143 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году

Собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Знаменитый собор Нотр-Дам в Париже снова откроется для публики в 2024 году, заявила в четверг министр культуры Франции. Об этом УНН пишет со ссылкой на BFM TV.

Детали

Сильный пожар в апреле 2019 года уничтожил средневековый католический собор, уничтожив деревянный каркас, часы и классические витражи, а также статуи и другие картины.

Министр культуры Франции заявила, что правительство уверено открыть собор к 2024 году, когда будет завершена большая часть реставрационных работ.

Открытие популярного туристического объекта приурочено к Олимпиаде 2024 года в Париже, когда во Франции ожидается приезд тысячи зрителей.

Реставрация и строительство Нотр-Дама стоимостью 850 миллионов евро состоят из трех этапов. Завершен первый этап очистки внутренних помещений от завалов и устойчивости здания.

Второй этап, включающий работы по каркасам и крышам, а также реконструкцию шпиля, начнется в конце лета, а третий и последний этап будет посвящен внешней реконструкции.

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