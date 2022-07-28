Собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Знаменитый собор Нотр-Дам в Париже снова откроется для публики в 2024 году, заявила в четверг министр культуры Франции. Об этом УНН пишет со ссылкой на BFM TV.
Детали
Сильный пожар в апреле 2019 года уничтожил средневековый католический собор, уничтожив деревянный каркас, часы и классические витражи, а также статуи и другие картины.
Министр культуры Франции заявила, что правительство уверено открыть собор к 2024 году, когда будет завершена большая часть реставрационных работ.
Открытие популярного туристического объекта приурочено к Олимпиаде 2024 года в Париже, когда во Франции ожидается приезд тысячи зрителей.
Реставрация и строительство Нотр-Дама стоимостью 850 миллионов евро состоят из трех этапов. Завершен первый этап очистки внутренних помещений от завалов и устойчивости здания.
Второй этап, включающий работы по каркасам и крышам, а также реконструкцию шпиля, начнется в конце лета, а третий и последний этап будет посвящен внешней реконструкции.