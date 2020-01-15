Соболєв пов’язує замах на нього, в якому загинув його син, із людьми, причетними до захоплення мережі супермаркетів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 3398 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 37608 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 35442 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 36520 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 245215 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165424 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139065 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140419 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152053 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149419 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.6м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 45238 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25230 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42130 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 41326 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 12931 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 37608 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 245215 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 200407 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 317663 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 2030 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42288 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25373 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65104 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47363 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Соболєв пов’язує замах на нього, в якому загинув його син, із людьми, причетними до захоплення мережі супермаркетів

Київ • УНН

 • 39285 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Більшість людей, яких назвав депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв після замаху на нього, в результаті якого було вбито його 3-річного сина, пов'язані із захопленням мережі супермаркетів "Обжора", частина якої залишилася на окупованій території Донецької області. Про це під час пресконференції розповів адвокат родини Єгор Бодров, передає кореспондент УНН.

Соболєв пов’язує замах на нього, в якому загинув його син, із людьми, причетними до захоплення мережі супермаркетів

"Історія полягає в наступному: свого часу у пана Соболєва був бізнес, пов'язаний з торговельною мережею "Обжора". Під цей бізнес у нього було кредитування, який він передав своєму партнерові, але була домовленість, враховуючи, що було певне кредитування, що лише після завершення всіх питань, пов’язаних із кредитуванням, іпотекою, перед паном Соболєвим будуть виконані зобов’язання з розрахунку зі сторони партнера", - сказав Бодров.

За його словами, на сьогодні цією історією займається Національне антикорупційне бюро України, в якому є відповідне провадження.

"Щодо фактичного наповнення цього провадження, воно наступне: є звернення партнера пана Соболєва, а Соболєв, враховуючи, що свого часу взяв на себе відповідні зобов’язання, продовжував боротися за актив, який шахрайським шляхом вибув з його володіння", - зазначив Бодров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутат Соболєв обіцяє 2 млн грн за інформацію про замовника замаху на нього.

Адвокат розповів, що Соболєв, фактично, вже не являвся власником бізнесу, але він виконував зобов’язання стосовно свого партнера, який був власником.

Також адвокат наголосив, що свого часу за погодженням банку колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков та суддя цього ж суду Артур Ємельянов і юрист Руслан Браславський забезпечували процес юридичного переходу й закриття питання з банком з подальшим набуттям права власності у повній мірі та закриття всіх питань, зобов’язань пана Соболєва перед його партнером.

"Але трапилося так, що в один прекрасний момент, користуючись довірою пана Соболєва, пан Ємельянов, пан Татьков бувши суддями Господарських судів різних інстанцій…було порушено питання щодо банкрутства в рамках цього бізнесу та відносин з банком, і в один момент власником цього бізнесу стала структура, пов’язана та афілійована саме до панів Тятькова та Ємельянова. Їхнім третім партнером являвся Павло Малік, а пан Браславський по суті займався організацією всіх процесів, направлених на викуп по заниженій оцінці того об’єкта, який перебував у фінансово-господарських зобов’язаннях з банком", - сказав адвокат.

За словами адвоката, таким чином власником за цією схемою став не партнер Соболєва, а Тятьков, Ємельянов, Малік, а займався цим всім Браславський.

"Далі в Україні настала криза, війна. Враховуючи, що управління певного бізнесу, який залишився на території непідконтрольній Україні, тобто в Маріуполі, по суті ще займався пан Соболєв, попередня команда Януковича і ті самі Тятьков, Ємельянов, а також решта людей не мали впливу, який у них був до цього", - розповів адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіс генпрокурора повідомив нові деталі щодо розслідування вбивства сина депутата Соболєва.

В результаті, почалися судові процеси, звернення до правоохоронних органів, і на сьогодні ведеться дуже багато різноманітних кримінальних проваджень, пов’язаних як із заволодінням цим комплексом зі сторони Тятькова, Ємельянова, Маліка.

"Щодо їхнього третього бізнес-партнера - пана Маліка була історія наступного характеру: по суті це була людина, яка, враховуючи соціальне положення та посади, займані Тятьковим та Ємельяновим, займалася управлінням їхніх так званих "активів", які на них були оформлені, або на афілійованих до них людей", - зазначив адвокат.

Окрім того, серед осіб, яких хоче перевірити Соболєв на причетність до замаху на нього була озвучена Євгенія Бурун, яка стала власницею мережі "Обжора" у 2019 році на території "ДНР". Бурун свого часу працювала у пана Соболєва та у партнера Соболєва.

"На території України залишилося три об’єкти, які до минулого року були арештовані в рамках кримінальних проваджень, на них були накладені арешти в рамках судових справ, але у 2019 році вони були відчужені. Можливо, це і стало стартовою точкою до тих подій, які відбулися надалі", - додав адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соболєв хоче перевірити низку людей на причетність до замаху на нього.

Нагадаємо, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкону кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03