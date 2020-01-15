Соболєв пов’язує замах на нього, в якому загинув його син, із людьми, причетними до захоплення мережі супермаркетів

"Історія полягає в наступному: свого часу у пана Соболєва був бізнес, пов'язаний з торговельною мережею "Обжора". Під цей бізнес у нього було кредитування, який він передав своєму партнерові, але була домовленість, враховуючи, що було певне кредитування, що лише після завершення всіх питань, пов’язаних із кредитуванням, іпотекою, перед паном Соболєвим будуть виконані зобов’язання з розрахунку зі сторони партнера", - сказав Бодров.

За його словами, на сьогодні цією історією займається Національне антикорупційне бюро України, в якому є відповідне провадження.

"Щодо фактичного наповнення цього провадження, воно наступне: є звернення партнера пана Соболєва, а Соболєв, враховуючи, що свого часу взяв на себе відповідні зобов’язання, продовжував боротися за актив, який шахрайським шляхом вибув з його володіння", - зазначив Бодров.

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Адвокат розповів, що Соболєв, фактично, вже не являвся власником бізнесу, але він виконував зобов’язання стосовно свого партнера, який був власником.

Також адвокат наголосив, що свого часу за погодженням банку колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков та суддя цього ж суду Артур Ємельянов і юрист Руслан Браславський забезпечували процес юридичного переходу й закриття питання з банком з подальшим набуттям права власності у повній мірі та закриття всіх питань, зобов’язань пана Соболєва перед його партнером.

"Але трапилося так, що в один прекрасний момент, користуючись довірою пана Соболєва, пан Ємельянов, пан Татьков бувши суддями Господарських судів різних інстанцій…було порушено питання щодо банкрутства в рамках цього бізнесу та відносин з банком, і в один момент власником цього бізнесу стала структура, пов’язана та афілійована саме до панів Тятькова та Ємельянова. Їхнім третім партнером являвся Павло Малік, а пан Браславський по суті займався організацією всіх процесів, направлених на викуп по заниженій оцінці того об’єкта, який перебував у фінансово-господарських зобов’язаннях з банком", - сказав адвокат.

За словами адвоката, таким чином власником за цією схемою став не партнер Соболєва, а Тятьков, Ємельянов, Малік, а займався цим всім Браславський.

"Далі в Україні настала криза, війна. Враховуючи, що управління певного бізнесу, який залишився на території непідконтрольній Україні, тобто в Маріуполі, по суті ще займався пан Соболєв, попередня команда Януковича і ті самі Тятьков, Ємельянов, а також решта людей не мали впливу, який у них був до цього", - розповів адвокат.

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В результаті, почалися судові процеси, звернення до правоохоронних органів, і на сьогодні ведеться дуже багато різноманітних кримінальних проваджень, пов’язаних як із заволодінням цим комплексом зі сторони Тятькова, Ємельянова, Маліка.

"Щодо їхнього третього бізнес-партнера - пана Маліка була історія наступного характеру: по суті це була людина, яка, враховуючи соціальне положення та посади, займані Тятьковим та Ємельяновим, займалася управлінням їхніх так званих "активів", які на них були оформлені, або на афілійованих до них людей", - зазначив адвокат.

Окрім того, серед осіб, яких хоче перевірити Соболєв на причетність до замаху на нього була озвучена Євгенія Бурун, яка стала власницею мережі "Обжора" у 2019 році на території "ДНР". Бурун свого часу працювала у пана Соболєва та у партнера Соболєва.

"На території України залишилося три об’єкти, які до минулого року були арештовані в рамках кримінальних проваджень, на них були накладені арешти в рамках судових справ, але у 2019 році вони були відчужені. Можливо, це і стало стартовою точкою до тих подій, які відбулися надалі", - додав адвокат.

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Нагадаємо, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкону кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець Росії.