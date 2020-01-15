Соболев связывает покушение на него, в котором погиб его сын, с людьми, причастными к захвату сети супермаркетов

"История заключается в следующем: в свое время у господина Соболева был бизнес, связанный с торговой сетью "Обжора". Под этот бизнес у него было кредитование, который он передал своему партнеру, но была договоренность, учитывая, что было определенное кредитование, что только после завершения всех вопросов, связанных с кредитованием, ипотекой, перед господином Соболевым будут выполнены обязательства из расчета со стороны партнера", - сказал Бодров.

По его словам, на сегодня этой историей занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины, в котором есть соответствующее производство.

"О фактическом наполнении этого производства, оно следующее: есть обращение партнера господина Соболева, а Соболев, учитывая, что в свое время он взял на себя соответствующие обязательства, продолжал бороться за актив, который мошенническим путем выбыли из его обладания", - отметил Бодров.

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Адвокат рассказал, что Соболев фактически уже не являлся владельцем бизнеса, но он выполнял обязательства в отношении своего партнера, который был владельцем.

Также адвокат отметил, что в свое время по согласованию банка бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков и судья этого же суда Артур Емельянов и юрист Руслан Браславский обеспечивали процесс юридического перехода и закрытия вопроса с банком с последующим приобретением права собственности в полной мере и закрытия всех вопросов, обязательств господина Соболева перед его партнером.

"Но случилось так, что однажды, пользуясь доверием господина Соболева, господин Емельянов, господин Татьков будучи судей хозяйственных судов различных инстанций... был затронут вопрос о банкротстве в рамках этого бизнеса и отношений с банком, и в один момент владельцем этого бизнеса стала структура, связанная и аффилированная именно с господами Тятьковым и Емельяновым. Их третьим партнером являлся Павел Малик, а господин Браславский по сути занимался организацией всех процессов, направленных на выкуп по заниженной оценке объекта, который находился в финансово-хозяйственных обязательствах с банком", - сказал адвокат.

По словам адвоката, таким образом владельцем по этой схеме стал не партнер Соболева, а Тятьков, Емельянов, Малик, а занимался этим всем Браславский.

"Далее в Украине наступил кризис, война. Учитывая, что управление определенного бизнеса, который остался на территории неподконтрольной Украине, то есть в Мариуполе, по сути еще занимался господин Соболев, предыдущая команда Януковича и те же Тятьков, Емельянов, а также другие люди не имели воздействия, которое в них было до этого", - рассказал адвокат.

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В результате, начались судебные процессы, обращения в правоохранительные органы, и на сегодня ведется очень много различных уголовных производств, связанных как с завладением этих комплексом со стороны Тятькова, Емельянова, Малика.

"О их третьем бизнес-партнере - господине Малике была история следующего характера: по сути это был человек, который, учитывая социальное положение и должности занимаемые Тятьковим и Емельяновым, занималась управлением их так называемых "активов", которые на них были оформлены, или на аффилированных к ним людей", - отметил адвокат.

Кроме того, среди лиц, которых хочет проверить Соболев на причастность к покушению на него была озвучена Евгения Бурун, которая стала обладательницей сети "Обжора" в 2019 году на территории "ДНР". Бурун свое время работала в господина Соболева и у партнера Соболева.

"На территории Украины осталось три объекта, которые в прошлом году были арестованы в рамках уголовных производств, на них были наложены аресты в рамках судебных дел, но в 2019 году они были отчуждены. Возможно, это и стало стартовой точкой к тем событиям, которые состоялись в дальнейшем", - добавил адвокат.

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Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика - сына Соболева, который скончался по дороге в больницу.

2 декабря правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадку у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После производства выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.

17 декабря во прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.