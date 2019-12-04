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Соболєв хоче перевірити низку людей на причетність до замаху на нього

Соболєв хоче перевірити низку людей на причетність до замаху на нього

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища людей, яких хоче перевірити на причетність до замаху на його життя. Про це він заявив після того, як його 3-річного сина 1 грудня вбили у центрі столиці, передає кореспондент УНН.

"Двоє суддів, які за час своєї роботи стали мільярдерами, у яких по 300 апартаментів в Іспанії, Австрії… Ємельянов, Татьков. В цій компанії також є ще дві людини: Брославський та Малік", - сказав Соболєв.

За словами депутата, у його списку підозрюваних є Микола Будика, Євгенія Бурун, Михайло Іванюк та Олександр Грановський.

Він вимагає, щоб всі ці люди пройшли детектор брехні.

"По всіх перерахованих прізвищах у мене немає претензій, поки що... Є одне прохання... присядьте на детектор та покажіть мені, моїй дружині, сім’ї, що ви чесні та "чисті", - сказав Соболєв.

Проте одне прізвище він не назвав, сказав "залишимо на потім".

Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув трирічний хлопчик.

Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.

У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.

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