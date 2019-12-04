Соболєв хоче перевірити низку людей на причетність до замаху на нього

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища людей, яких хоче перевірити на причетність до замаху на його життя. Про це він заявив після того, як його 3-річного сина 1 грудня вбили у центрі столиці, передає кореспондент УНН.