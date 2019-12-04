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Соболев хочет проверить ряд людей на причастность к покушению на него

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которых хочет проверить на причастность к покушению на его жизнь. Об этом он заявил после того, как его 3-летнего сына 1 декабря убили в центре столицы, передает корреспондент УНН.

"Двое судей, которые за время своей работы стали миллиардерами, у которых по 300 апартаментов в Испании, Австрии ... Емельянов, Татьков. В этой компании также есть еще два человека: Брославский и Малик", - сказал Соболев.

По словам депутата, в его списке подозреваемых есть Николай Будыка, Евгения Бурун, Михаил Іванюк и Александр Грановский.

Он требует, чтобы все эти люди прошли детектор лжи.

"По всем перечисленным фамилиям у меня нет претензий, пока что... Есть одна просьба... присядьте на детектор и покажите мне, моей жене, семье, что вы честные и "чистые", - сказал Соболев.

Однако одну фамилию он не назвал, сказал "оставим на потом".

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб трехлетний мальчик.

Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле.

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