Собаки можуть так сильно виляти хвостом, бо людям подобається ритм - дослідники

ukenru
29 березня, 17:57 • 104453 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123701 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121756 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160070 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135925 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131167 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143523 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145816 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388358 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172453 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
61 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 10442 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 19693 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 16553 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 25088 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 23754 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237341 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388358 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442919 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451184 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123701 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131942 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126058 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100241 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108883 перегляди
Актуальне
Собаки можуть так сильно виляти хвостом, бо людям подобається ритм - дослідники

Собаки можуть так сильно виляти хвостом, бо людям подобається ритм - дослідники

Київ • УНН

 • 26872 перегляди

Дослідники припускають, що виляння хвостом у собак могло розвинутися під час одомашнення, оскільки людям подобаються ритмічні рухи

Виляння хвостом зустрічається у собак повсюдно - чи-то елегантне змахування, чи затяте похитування. Наразі дослідники припустили, що це могло стати звичайним явищем під час приручення собак, бо людям подобається такий ритм, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Вважається, що люди одомашнили собак десь між 15 000 та 50 000 років тому. Але хоча власники часто покладаються на виляння хвостом, щоб зрозуміти, як почувається їхній собака, залишається незрозумілим, як розвинувся такий "собачий семафор".

Тепер експерти виклали низку теорій, намагаючись спонукати дослідників заглибитись у це питання.

"Можливо, ми не можемо машиною часу повернутися до початку відносин між собакою і людиною, але ми можемо подивитися на поведінку собак сьогодні в тандемі з поведінкою людини, щоб спробувати зрозуміти, як виглядав цей процес одомашнення", - сказала доктор Тейлор Херш, співавтор статті з Інституту психолінгвістики Макса Планка в Нідерландах.

"Виляння хвостом - дуже очевидна та цікава поведінка із самого початку", - зауважила вона.

У статті у журналі Biology Letters Херш та його колеги описують низку досліджень, у яких раніше вивчалося виляння хвостом.

Серед них експерти виявили, що вирощені у домашніх умовах цуценята виляють хвостом набагато частіше, ніж вирощені у неволі вовченята, і що собаки виляють праворуч у відповідь на позитивний досвід – наприклад, коли бачать своїх власників – і ліворуч, коли хочуть відійти, наприклад, в агресивних ситуаціях.

Проте залишаються питання, зокрема, чому собаки виляють хвостом частіше й у більшій кількості контекстів, ніж інші собакоподібні.

За словами дослідників, одним із можливих тригерів є процес одомашнення, а дослідження раніше припускали, що інші риси у собак виникли тому, що у них є генетичний зв'язок з поведінкою, обраною людьми, наприклад, прирученість або послух. Херш та її колеги кажуть, що щось подібне може бути пов'язане з вилянням хвостом.

Але вважається, що могло бути й інше пояснення.

"Ми висунули нову гіпотезу, яку люди свідомо чи несвідомо зробили вибір на користь виляння хвостом у процесі приручення, бо нас дуже приваблюють ритмічні стимули", - сказала Сільвія Леонетті, перший автор статті.

Наразі команда закликає до проведення нових досліджень щодо виляння хвостом, щоб вивчити можливості, при цьому Леонетті додає, що експерименти з використанням передових та неінвазивних технологій - з акцентом не лише на окремих собаках, а й на взаємодіях собака-собака та собака-людина - можуть допомогти.

Хоча інші вітали статтю, доктор Джуліана Броєр з Інституту геоантропології Макса Планка зазначила, що, можливо, посилене виляння хвостом було обрано людьми безпосередньо через причини, відмінні від його ритмічної природи.

Доктор Голлі Рут-Гаттерідж, дослідник собак з Університету Лінкольна, сказала, що, на її думку, виляння хвостом було соціальним сигналом між людьми про те, що собаки пристосувалися до спілкування з людьми, бо людей гавкіт дратує.

"Ми є видом, що акцентує на візуальному аспекті і, можливо, цінуємо ритм. Це цікава думка, яку слід вивчити, хоча я не впевнена, що ми справді так сильно на нього реагуємо", - сказала вона.

Рут-Гаттерідж додала, що вовки також виляли хвостами і використовували це як соціальний сигнал, хоча дані про використання цього в дикій природі були обмежені.

"Я підозрюю, що предки людей розглядали виляння хвостом як позитивний знак, що легко читається у вовків, і розвинули його в тому, як ми розмовляємо руками – як комунікативний жест, який ми можемо легко зрозуміти", - сказала вона.

Дослідники розповіли, що саме впливає на поведінку собак10.12.22, 02:48 • 2209490 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоУНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31