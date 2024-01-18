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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Собаки могут так сильно вилять хвостом, потому что людям нравится ритм - исследователи

Собаки могут так сильно вилять хвостом, потому что людям нравится ритм - исследователи

Киев • УНН

 • 26863 просмотра

Исследователи предполагают, что виляние хвостом у собак могло развиться во время одомашнивания, поскольку людям нравятся ритмичные движения

Виляние хвостом встречается у собак повсеместно - будь то элегантное взмахивание, или упорное покачивание. Сейчас исследователи предположили, что это могло стать обычным явлением во время приручения собак, потому что людям нравится такой ритм, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Считается, что люди одомашнили собак где-то между 15 000 и 50 000 лет назад. Но хотя владельцы часто полагаются на виляние хвостом, чтобы понять, как чувствует себя их собака, остается непонятным, как развился такой "собачий семафор".

Теперь эксперты изложили ряд теорий, пытаясь побудить исследователей углубиться в этот вопрос.

"Возможно, мы не можем машиной времени вернуться к началу отношений между собакой и человеком, но мы можем посмотреть на поведение собак сегодня в тандеме с поведением человека, чтобы попытаться понять, как выглядел этот процесс одомашнивания", - сказала доктор Тейлор Херш, соавтор статьи из Института психолингвистики Макса Планка в Нидерландах.

"Виляние хвостом - очень очевидное и интересное поведение с самого начала", - отметила она.

В статье в журнале Biology Letters Херш и его коллеги описывают ряд исследований, в которых ранее изучалось виляние хвостом.

Среди них эксперты обнаружили, что выращенные в домашних условиях щенки виляют хвостом гораздо чаще, чем выращенные в неволе волчата, и что собаки виляют вправо в ответ на положительный опыт - например, когда видят своих владельцев - и влево, когда хотят отойти, например, в агрессивных ситуациях.

Однако остаются вопросы, в частности, почему собаки виляют хвостом чаще и в большем количестве контекстов, чем другие собакообразные.

По словам исследователей, одним из возможных триггеров является процесс одомашнивания, а исследования ранее предполагали, что другие черты у собак возникли потому, что у них есть генетическая связь с поведением, выбранным людьми, например, прирученность или послушание. Херш и ее коллеги говорят, что нечто подобное может быть связано с вилянием хвостом.

Но считается, что могло быть и другое объяснение.

"Мы выдвинули новую гипотезу, что люди сознательно или бессознательно сделали выбор в пользу виляния хвостом в процессе приручения, потому что нас очень привлекают ритмичные стимулы", - сказала Сильвия Леонетти, первый автор статьи.

Сейчас команда призывает к проведению новых исследований по вилянию хвостом, чтобы изучить возможности, при этом Леонетти добавляет, что эксперименты с использованием передовых и неинвазивных технологий - с акцентом не только на отдельных собаках, но и на взаимодействиях собака-собака и собака-человек - могут помочь.

Хотя другие приветствовали статью, доктор Джулиана Бройер из Института геоантропологии Макса Планка отметила, что, возможно, усиленное виляние хвостом было выбрано людьми непосредственно по причинам, отличным от его ритмической природы.

Доктор Холли Рут-Гаттеридж, исследователь собак из Университета Линкольна, сказала, что, по ее мнению, виляние хвостом было социальным сигналом между людьми о том, что собаки приспособились к общению с людьми, потому что людей лай раздражает.

"Мы являемся видом, акцентирующим на визуальном аспекте и, возможно, ценим ритм. Это интересная мысль, которую следует изучить, хотя я не уверена, что мы действительно так сильно на него реагируем", - сказала она.

Рут-Гаттеридж добавила, что волки также виляли хвостами и использовали это как социальный сигнал, хотя данные об использовании этого в дикой природе были ограничены.

"Я подозреваю, что предки людей рассматривали виляние хвостом как позитивный знак, легко читаемый у волков, и развили его в том, как мы разговариваем руками - как коммуникативный жест, который мы можем легко понять", - указала она.

Исследователи рассказали, что именно влияет на поведение собак10.12.22, 02:48 • 2209488 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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