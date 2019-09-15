Сноуден мріє отримати притулок у Франції замість Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що хотів би отримати притулок у Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію France Inter.
Так, в інтерв'ю станції, яке вийде 16 вересня, Сноуден каже, що "був би радий", якщо б президент Франції Еммануель Макрон дозволив йому переїхати в очолювану ним країну.
"Я б дуже хотів, щоб містер Макрон надав мені притулок", - сказав він.
Сноуден з 2013 року живе в Росії. Москва надала йому притулок після того, як він розкрив подробиці секретних програм щодо стеження, організованих американськими спецслужбами.
Нагадаємо, Сноуден назвав умови для свого повернення в США.