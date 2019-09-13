Сноуден назвав умови для свого повернення в США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден заявив, що міг би повернутися на батьківщину і постати там перед судом тільки у разі об'єктивного і справедливого розгляду його справи. Про це він повідомив в інтерв'ю National Public Radio (NPR), інформує УНН.
За словами екс-співробітника АНБ, присяжні повинні були б отримати можливість дізнатися від нього про причини передачі засекреченої інформації, а також ознайомитися з відповідними матеріалами.
Сноуден зазначив, що справедливий судовий процес у справі про розголошення інформації неможливий, якщо присяжні не можуть оцінити, наскільки правильним було рішення передати її третім особам. Він додав, що повернення в США лише для того, щоб йому винесли вирок, подало б неправильний приклад людям, які теж хотіли б розголосити дані про вчинені владою порушеннях.
Екс-співробітник АНБ заявив, що російські спецслужби пропонували йому співпрацю, проте зазначив, що відмовився від усіх пропозицій. Сноуден повідомив, що знищив доступ до всієї засекреченої інформації ще до того, як прибути в Росію.
У 2013 році екс-співробітник АНБ Едвард Сноуден розголосив інформацію про методи стеження американських спецслужб за громадянами, а також повідомив про прослуховування телефонів світових лідерів. Після він вилетів в Гонконг, а звідти в Москву, де отримав притулок. У січні 2017 року Сноудену продовжили на три роки термін дозволу на проживання в Росії.
Нагадаємо, Сноуден заявив, що не відчуває себе в безпеці у Росії.