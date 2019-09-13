Сноуден назвав умови для свого повернення в США

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден заявив, що міг би повернутися на батьківщину і постати там перед судом тільки у разі об'єктивного і справедливого розгляду його справи. Про це він повідомив в інтерв'ю National Public Radio (NPR), інформує УНН.