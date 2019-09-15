Сноуден мечтает получить убежище во Франции вместо России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию France Inter.
Так, в интервью станции, которое выйдет 16 сентября, Сноуден говорит, что "был бы рад", если бы президент Франции Эммануэль Макрон позволил ему переехать в возглавляемую им страну.
"Я бы очень хотел, чтобы мистер Макрона предоставил мне убежище", - сказал он.
Сноуден с 2013 года живет в России. Москва предоставила ему убежище после того, как он раскрыл подробности секретных программ по слежке, организованных американскими спецслужбами.
Напомним, Сноуден назвал условия для своего возвращения в США.