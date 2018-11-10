Snoop Dogg провів екскурсію з косяком у Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Репер Snoop Dogg у місті Вашингтон, округ Колумбія, цього тижня провів показову екскурсію для своїх підписників в Instagram, покурюючи косяк та нецензурно лаючись, передає УНН з посиланням на сторінку зірки в соцмережі.
“Я біля Білого дому, курю. Нах** президента”, — сказав він у відео.
Снуп у Вашингтоні із п’єсою, яку він зіграє.
“Викуп коня” — це його музика, і у п’ятницю та неділю у Театрі Warner заплановано п’ять виступів.
Розмістивши відео перед Білим домом, Снупі опублікував ще одне відео за допомогою фільтра обличчя “Каньє Вест” (інший американський репер — ред.), показуючи, що він засуджує Веста за те, що той подає поганий зразок.
Нагадаємо, Каньє Вест неодноразово висловлював свою підтримку Трампу.
“Ви можете не погоджуватися з Трампом, але натовп не може змусити мене не любити його”, — написав він у своєму Twitter 26 квітня.