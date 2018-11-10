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Snoop Dogg провів екскурсію з косяком у Білого дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Репер Snoop Dogg у місті Вашингтон, округ Колумбія, цього тижня провів показову екскурсію для своїх підписників в Instagram, покурюючи косяк та нецензурно лаючись, передає УНН з посиланням на сторінку зірки в соцмережі.

“Я біля Білого дому, курю. Нах** президента”, — сказав він у відео.

Снуп у Вашингтоні із п’єсою, яку він зіграє.

“Викуп коня” — це його музика, і у п’ятницю та неділю у Театрі Warner заплановано п’ять виступів.

Розмістивши відео перед Білим домом, Снупі опублікував ще одне відео за допомогою фільтра обличчя “Каньє Вест” (інший американський репер — ред.), показуючи, що він засуджує Веста за те, що той подає поганий зразок.

Нагадаємо, Каньє Вест неодноразово висловлював свою підтримку Трампу.

“Ви можете не погоджуватися з Трампом, але натовп не може змусити мене не любити його”, — написав він у своєму Twitter 26 квітня.

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I had 2 do it pt 3

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

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