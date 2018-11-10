Snoop Dogg провел экскурсию с косяком у Белого дома

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106982 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113911 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151641 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145762 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137102 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128504 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172178 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118107 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141664 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Snoop Dogg провел экскурсию с косяком у Белого дома

Snoop Dogg провел экскурсию с косяком у Белого дома

Киев  •  УНН

 • 57756 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Рэпер Snoop Dogg в Вашингтоне, округ Колумбия, на этой неделе провел показательную экскурсию для своих подписчиков в Instagram, покуривая косяк и нецензурно ругаясь, передает УНН со ссылкой на страницу звезды в соцсети.

"Я у Белого дома, курю. Нах ** президента ", - сказал он в видео.

Снуп в Вашингтоне с пьесой, которую он сыграет.

"Выкуп коня" - это его музыка, и в пятницу и воскресенье в Театре Warner запланировано пять выступлений.

Разместив видео перед Белым домом, Снупи опубликовал еще одно видео с помощью фильтра лицо "Канье Вест" (другой американский рэпер - ред.), показывая, что он осуждает Веста за то, что тот подает плохой образец.

Напомним, Канье Уэст неоднократно выражал свою поддержку Трампу.

"Вы можете не соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его", - написал он в своем Twitter 26 апреля.

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I had 2 do it pt 3

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

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