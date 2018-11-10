Snoop Dogg провел экскурсию с косяком у Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Рэпер Snoop Dogg в Вашингтоне, округ Колумбия, на этой неделе провел показательную экскурсию для своих подписчиков в Instagram, покуривая косяк и нецензурно ругаясь, передает УНН со ссылкой на страницу звезды в соцсети.
"Я у Белого дома, курю. Нах ** президента ", - сказал он в видео.
Снуп в Вашингтоне с пьесой, которую он сыграет.
"Выкуп коня" - это его музыка, и в пятницу и воскресенье в Театре Warner запланировано пять выступлений.
Разместив видео перед Белым домом, Снупи опубликовал еще одно видео с помощью фильтра лицо "Канье Вест" (другой американский рэпер - ред.), показывая, что он осуждает Веста за то, что тот подает плохой образец.
Напомним, Канье Уэст неоднократно выражал свою поддержку Трампу.
"Вы можете не соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его", - написал он в своем Twitter 26 апреля.