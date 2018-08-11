Дональд Трамп подякував Каньє Весту за підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп в суботу подякував реперові Каньє Весту за підтримку, а також заявив про зниження рівня безробіття серед афроамериканців, повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського президента.
“Спасибі Каньє Весту за те, що він готовий розповідати правду. Новий чудовий факт — рівень безробіття серед афроамериканців зараз найнижчий за всю історію нашої країни. Для мене це велика честь. Спасибі Каньє за твою підтримку, це має велике значення!” — написав президент на своїй сторінці в Twitter.
Раніше музикант неодноразово висловлював свою підтримку Трампу. “Ви можете не погоджуватися з Трампом, але натовп не може змусити мене не любити його”, — написав він у своєму Twitter 26 квітня.
Як повідомляв УНН, Трамп і Макрон обговорили торгівлю і безпеку.