Дональд Трамп поблагодарил Канье Уэста за поддержку

“Спасибо Канье Уэсту за то, что он готов рассказывать правду. Новый замечательный факт — уровень безработицы среди афроамериканцев сейчас самый низкий за всю историю нашей страны. Для меня это большая честь. Спасибо Канье за твою поддержку, это имеет большое значение!” — написал президент на своей странице в Twitter.

Ранее музыкант неоднократно выражал свою поддержку Трампу. “Вы можете не соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его”, — написал он в своем Twitter 26 апреля.

Как сообщал УНН, Трамп и Макрона обсудили торговлю и безопасность.