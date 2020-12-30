Сніг в Італії: фото наслідків негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Італії спостерігається погіршення погодних умов, комунальні служби розчищають замети та ліквідовують наслідки негоди. УНН підготував підбірку фотографій з місця подій.
В Італії спостерігається погіршення погодних умов. Зокрема у Мілані випав сніг, про що свідчить фоторепортаж Reuters. Комунальні служби розпочали розчищати замети.
Як зазначає EuroNews, через погіршення погоди в Італії відбулися затримки з отриманням другої партії вакцини від коронавірусу.
Додамо, що північ Італії вперше засипало снігом ще на початку грудня. Тоді тимчасово перекрили дороги та зупинили роботу потяги.
Як повідомляв УНН раніше, негода обрушилася на північ Італії та Адріатичне узбережжя Хорватії. В Італії через негоду близько 7 тисяч будинків залишилися без світла, а зимові бурі у Хорватії спровокували руйнування.