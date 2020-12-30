Снег в Италии: фото последствий непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Италии наблюдается ухудшение погодных условий, коммунальные службы расчищают заносы и ликвидируют последствия непогоды. УНН подготовил подборку фотографий с места событий.
В Италии наблюдается ухудшение погодных условий. В частности, в Милане выпал снег, о чем свидетельствует фоторепортаж Reuters. Коммунальные службы начали расчищать сугробы.
Как отмечает EuroNews, из-за ухудшения погоды в Италии состоялись задержки с получением второй партии вакцины от коронавируса.
Добавим, что север Италии впервые засыпало снегом еще в начале декабря. Тогда временно перекрыли дороги и остановили работу поезда.
Как сообщал ранее УНН, непогода обрушилась на север Италии и Адриатическое побережье Хорватии. В Италии из-за непогоды около 7 тысяч домов остались без света, а зимние бури в Хорватии спровоцировали разрушения.