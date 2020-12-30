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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Снег в Италии: фото последствий непогоды

Киев • УНН

 • 81569 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Италии наблюдается ухудшение погодных условий, коммунальные службы расчищают заносы и ликвидируют последствия непогоды. УНН подготовил подборку фотографий с места событий.

Снег в Италии: фото последствий непогоды

В Италии наблюдается ухудшение погодных условий. В частности, в Милане выпал снег, о чем свидетельствует фоторепортаж Reuters. Коммунальные службы начали расчищать сугробы.

Как отмечает EuroNews, из-за ухудшения погоды в Италии состоялись задержки с получением второй партии вакцины от коронавируса.

Добавим, что север Италии впервые засыпало снегом еще в начале декабря. Тогда временно перекрыли дороги и остановили работу поезда.

Как сообщал ранее УНН, непогода обрушилась на север Италии и Адриатическое побережье Хорватии. В Италии из-за непогоды около 7 тысяч домов остались без света, а зимние бури в Хорватии спровоцировали разрушения.

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