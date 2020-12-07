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На Італію і Хорватію обрушилася негода

На Італію і Хорватію обрушилася негода

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Негода обрушилася на північ Італії та адріатичне узбережжя Хорватії напередодні. В Італії через негоду близько 7 тисяч будинків залишилися без світла, а зимові бурі у Хорватії спровокували руйнування. Про це повідомляє УНН з посиланням на euronews.

“Північні райони Італії опинилися минулими вихідними у владі негоди. Під вагою мокрого снігу в деяких місцях обрушилися дерева і стовпи електропередач. Близько 7 тисяч будинків залишилися без світла”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах через проливні дощі і сходження селевих потоків затопило підвали будинків, на допомогу жителям були мобілізовані рятувальники.

“Автомагістраль між Південним Тиролем і Австрією перекрило”, — сказано в повідомленні.

Вказано також, що у неділю вранці снігоприбиральні машини так і не змогли повністю розчистити деякі ділянки автотраси А22 між Віпітено і Бреннером — прикордонним перевалом в східних Альпах.

“Центральна Італія постраждала від повеней, викликаних проливними дощами і таненням снігу. Багато доріг стали непроїжджими. Через сильні паводки евакуювали жителів комуни Нонантола в провінції Модена в Емілії Романьї. Тут вийшла з берегів річка Панаро, затопивши набережну. У деяких будинках вода піднялася до пів метра. 60 сімей доставлені в пункти тимчасового проживання. Затоплено великі території і в інших регіонах Італії”, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, найближчими днями, за прогнозами синоптиків, в комуні Нонантола також очікуються дощі.

“У неділю зимові бурі викликали руйнування на адріатичному узбережжі Хорватії. Південні вітри зі швидкістю до 130 км/год обрушилися на міста Спліт і Шибеник в центральній Далмації, перекривши всі поромні перевезення на хорватські острови. Узбережжя у містечках Кастелі і Рогозніца було затоплено протягом декількох годин після проливних дощів, хвилі місцями досягали 6-метрової висоти. Кілька невеликих човнів, що стояли в доках цих міст, розбилися і затонули під час шторму”, - йдеться в повідомленні.

Мандрівникам рекомендували уникати приморських доріг.

Нагадаємо, в Альпах через сильні снігопади було оголошено найвищий рівень лавинної небезпеки.

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