На Италию и Хорватию обрушилась непогода
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Непогода обрушилась на север Италии и адриатическое побережье Хорватии накануне. В Италии из-за непогоды около 7000 домов остались без света, а зимние бури в Хорватии спровоцировали разрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euronews.
“Северные районы Италии оказались в минувшие выходные во власти непогоды. Под тяжестью мокрого снега в некоторых местах обрушились деревья и столбы электропередач. Около 7000 домов остались без света”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах из-за проливных дождей и схода селевых потоков затопило подвалы домов, на помощь жителям были мобилизованы спасатели.
“Автомагистраль между Южным Тиролем и Австрией оказалась перекрыта”, — говорится в сообщении.
Указано также, что в воскресенье утром снегоуборочные машины так и не смогли полностью расчистить некоторые участки автотрассы А22 между Випитено и Бреннером — пограничным перевалом в восточных Альпах.
“Центральная Италия пострадала от наводнений, вызванных проливными дождями и таянием снега. Многие дороги стали непроезжими. Из-за сильных паводков эвакуируют жителей коммуны Нонантола в провинции Модена в Эмилии Романье. Здесь вышла из берегов река Панаро, затопив набережную. В некоторых домах вода поднялась до полуметра. 60 семей доставлены в пункты временного проживания. Затоплены обширные территории и в других регионах Италии”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в коммуне Нонантола также ожидаются дожди.
“В воскресенье зимние бури вызвали разрушения на адриатическом побережье Хорватии. Южные ветры со скоростью до 130 км/ч обрушились на города Сплит и Шибеник в центральной Далмации, перекрыв все паромные перевозки на хорватские острова. Побережье у городков Кастели и Рогозница было затоплены в течение нескольких часов после проливных дождей, волны местами достигали 6-метровой высоты. Несколько небольших лодок, стоявших в доках этих городов, разбились и затонули во время шторма”, — отмечается в сообщении.
Путешественникам рекомендовали избегать приморских дорог.
Напомним, в Альпах из-за сильных снегопадов был объявлен высший уровень лавинной опасности.