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Смолій: очікуємо сигнали від МВФ наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сигнали щодо продовження діалогу України з Міжнародним валютним фондом очікуються наступного тижня. Про це під час брифінгу у середу заявив Голова НБУ Яков Смолій, передає кореспондент УНН.

“Місія закінчила роботу минулого тижня. Зараз у Вашингтоні продовжуються консультації. Але, з урахуванням того, що день подяки випадає на четвер і п’ятницю і у Вашингтоні вихідний, ми будемо розраховувати, що якісь месседжі очікуємо на наступному тижні”, — сказав глава НБУ.

З його слів, переговори НБУ та МВФ продовжуються, і Нацбанк сподівається на успішне завершення цієї процедури.

Як повідомляв УНН, Місія Міжнародного валютного фонду завершила візит до України 22 листопада. У місії заявили про досягнення помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми співпраці України з Фондом, і пообіцяли продовження дискусій наступними тижнями.

Українські Національні Новини

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