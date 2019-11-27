Смолий: ожидаем сигналы от МВФ на следующей неделе

“Миссия закончила работу на прошлой неделе. Сейчас в Вашингтоне продолжаются консультации. Но, с учетом того, что день благодарения выпадает на четверг и пятницу и в Вашингтоне выходной, мы будем рассчитывать, что какие-то месседжи ожидаем на следующей неделе”, — сказал глава НБУ.

По его словам, переговоры НБУ и МВФ продолжаются, и Нацбанк надеется на успешное завершение этой процедуры.

Как сообщал УНН, Миссия Международного валютного фонда завершила визит в Украину 22 ноября. В миссии заявили о достижении заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы сотрудничества Украины с Фондом, и пообещали продолжение дискуссий следующими неделями.