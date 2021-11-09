Смертність від коронавірусу в Росії досягла нового щоденного рекорду

Деталі

У вівторок в РФ зафіксували 1 211 випадків смерті від COVID-19, що є найвищим показником щоденної кількісті смертей за весь час пандемії та 39 160 нових випадків COVID-19. З кінця жовтня, штаб майже щодня, повідомляє про 40 тисяч випадків захворювання і більше тисячі смертей.

Контекст

Президент Росії Володимир Путін минулого місяця наказав росіянам не працювати в період із 30 жовтня по 7 листопада. Він уповноважив регіональні уряди, за необхідності, збільшити кількість неробочих днів, але лише п'ять російських регіонів це зробили.

В інших регіонах доступ до ресторанів, театрів та інших громадських місць необмежений для людей, які або пройшли повну вакцинацію, або вилікувалися від COVID-19 протягом останніх шести місяців, або здали негативний результат ПЛР-тесту за попередні 72 години.

Кількість щоденних нових випадків зараження та смертей від COVID-19 залишалися високими протягом усього неробочого періоду. Офіційні особи в Кремлі заявили в понеділок, що ще надто рано говорити про те, чи справив цей захід "бажаний ефект".

Рекордні показники кількості інфікованих та смертей у Росії відбувається на тлі низьких показників вакцинації, слабкого ставлення суспільства до запобіжних заходів та небажання уряду посилювати обмеження.

Додамо

Загалом в РФ вакциновано менше 40% населення з майже 146 мільйонів.

Всього за весь час пандемії, в Росії було вивлено більш ніж 8,8 мільйонів підтверджених випадків COVID-19 і понад 249 тисяч смертей внаслідок пандемії.

Однак, звіти російської статистичної служби "Росстат", що веде підрахунок смертей, пов'язаних з коронавірусом, показує набагато вищі показники смертності COVID-19: 462 тисячі людей з COVID-19 померли з квітня 2020 року по вересень цього року.

Російські офіційні особи заявили, що штаб по боротьбі з інфекцією включає лише смертельні випадки, основною причиною яких був COVID-19, та використовує дані медичних закладів. "Росстат" використовує ширші критерії для підрахунку смертей, пов'язаних з коронавірусом, і бере дані із РАГСів, де завершується реєстрація смерті.