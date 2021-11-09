Смертность от коронавируса в России достигла нового ежедневного рекорда

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Смертность от коронавируса в России достигла нового рекорда во вторник, а число новых подтвержденных случаев остается высоким даже через два дня после того, как в большинстве регионов страны закончился девятидневный нерабочий период. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.